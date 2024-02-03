桃園觀音富林溪爆發廢水汙染事件，初估造成近萬隻魚死亡。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園觀音富林溪爆發廢水汙染事件，環保局要求觀音工業區限期5日前將魚屍清理完，也要求觀音工業區管理中心做好廠商管理。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園觀音富林溪爆發廢水汙染事件，環保局稽查發現是觀音工業區雨水道排水異常所致。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園觀音富林溪爆發廢水汙染事件，環保局稽查發現是觀音工業區雨水道排水異常所致。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

科慕桃園觀音廠汙染大堀溪事件才落幕，市議員吳進昌指出，觀音工業區富林溪雨水道，疑有廠商偷排毒水，造成生態浩劫，近萬隻魚死亡。環保局稽查發現，觀音工業區雨水放流口水質有異常，已違反《水汙法》最重可處600萬元以下罰鍰，限期5日前將魚屍清理完，也要求觀音工業區管理中心做好廠商管理。

「觀音又發生汙染事件！」吳進昌指出，日前大堀溪汙染事件才過沒多久，如今富林溪也慘遭毒手，懷疑是無良廠商偷排廢水，毒死溪流內魚群，造成福壽魚、鯉魚及鱸鰻魚死傷重，所幸天氣不熱，及時發現處理，才沒傳出嚴重異味。不過近來觀音頻傳汙染案，希望主管機關嚴格監督，也盼廠商業者妥善處理，別再汙染寶貴的環境生態。

環保局公關室主任賴建南說明，2日上午接獲民眾陳情觀音富林溪從工業區雨水放流口至榮工橋有魚群死亡，立即派員稽查，發現放流口下游初估有近萬隻魚屍，因上游沒發現魚屍，判定廢水自該雨水放流口疏漏排出造成魚群死亡。

他表示，現場檢測水質pH7.4、水溫19.0℃、導電度1191μs／cm、以CODkit初步檢測超過250mg／L以上，明顯是觀音工業區雨水放流口水質有異常情況，並採魚體及附近溪水水樣送驗，作為汙染源判斷。

賴建南說明，廢水疏漏已違反《水汙染防治法》第28條規定，最重可處600萬元以下罰鍰，並限期2月5日前將魚屍清理完成，並於現場督促觀音工業區汙水處理廠立即僱工清理魚屍避免2次污染。今日環保局也再派員到場督促，要求工業區加強派員盡速清除魚屍。

賴建南提到，環保局已責觀音工業區管理中心，務必做好廠區管理工作，若有異常水質情況應立即關閉閘門，並將廢水抽至觀音汙水處理廠處理，避免廠商將廢水經由雨水下水道繞流排放。