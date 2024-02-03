王思佳今舉辦新書發表會。（粘耿豪攝）

王思佳、媽媽布蘭妮開心合照。（粘耿豪攝）

「王美」王思佳今（3日）舉辦《王美說了算！誰管別人想什麼》新書發表會，分享這1、2年發生的點點滴滴。人紅是非多的她，過去陷入假包等爭議，有熱情的粉絲建議她去打小人，她笑言：「我可能要打很久耶，要包下整個廟，或是那個棍子要大一點」，幽默看待這些年的風風雨雨。

獅子座的她一向敢言，寫書時更是大方地提到先前的假包爭議，她說正因為自己問心無愧，所以才會直接寫出，「我並沒有在怕，書的好處是有一個可以解釋的地方，我把很多當時我遇到、一些當時不能說的話放在書裡」，她也深感文字的力量，藉由反覆閱讀，身臨其境。

她坦言，有陣子內心感到迷惘，有種「人在家中坐，禍從天上來」的徬徨，好在身邊的前輩們提點她「小人多就是貴人多」，才讓她漸漸釋懷，她說：「以前會覺得很煩，被解讀誤會意思，但後來想想算了啦，懂我的人就會懂」，不讓自己一直糾結。

對於不想理解她的酸民，她則不在乎，即使收到酸民的警告訊息，她也是選擇封鎖，「我想說他們可能不知道怎麼封鎖，我就幫他們一把」。除了酸民，其實也有不少對生活、愛情感到迷惘的粉絲私訊她，王思佳心疼的說：「有收過一些想不開的訊息，說有憂鬱症、對人生失去希望，有些年紀都滿小的，我真的有點心疼，希望我可以幫他們度過這個難關」。