屏東縣衛生局3日前往信功公司查核，發現廠區環境衛生皆符合規定。(屏縣府提供)

台糖安心豚梅花肉片檢驗出瘦肉精「西布特羅」，台糖推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染，屏東縣衛生局3日前往加工廠查核，發現廠區環境衛生皆符合規定。信功則強調，瘦肉精不可能在生產過程出現，問題一定出在牧場端。

屏縣衛生局也表示，由於信功公司與台糖有簽訂優先契約，內容是每日的屠宰次序為先行屠宰台糖肉豬，再依序屠宰自家公司肉豬，且屠宰及分切作業產線更換時皆會清潔消毒，加上查核過程，廠區內環境衛生尚符合食品良好衛生規範準則規定，但為求慎重，已現場隨機抽樣1件信功公司生產豬肉，檢驗乙型受體素 。

屏縣衛生局同時啟動市售端查核，至全縣全聯福利中心、家樂福、國防部屏東福利站等共計20家，現場尚無發現陳列有台糖梅花豬肉片產品；並承諾將持續主動稽查，且呼籲食品業者應落實自主管理並遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。

信功公司則表示，由於瘦肉精是殘留在豬隻體內，病菌還有可能，但瘦肉精是不可能因為作業過程而出現交叉感染的情況。目前就是配合調查，提供屠宰及分切的批號，協助產品溯源。