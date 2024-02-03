高雄仁武警方日前接獲線報，指高雄市議員鍾易仲的21歲王姓男助理持有二級毒品大麻種子。警方獲報展開調查，帶回王男問話。警方訊後依違反毒品危害防制條例將王男移送高雄地檢署偵辦。檢方訊後請回。鍾易仲則說，希望檢警秉公處理。

王男供稱，他因為好奇心，所以透過網路向不詳人士購買十幾公克的大麻種子。警方3日訊後移送雄檢。雄檢訊後認為王男只是單純地持有大麻種子，諭知請回。

鍾易仲指出，王男來自破碎家庭，從小父母離異，由阿嬤隔代教養。王男自幼發展遲緩，國中小都讀資源班，成年後求職四處碰壁。這屆立委選舉期間因王嬤再三拜託，鍾易仲也認為天生我材必有用，人人都應該獲得機會，便請他擔任短期工讀生，1月選舉結束後便離開服務處，目前並非他的助理。

鍾易仲表示，選後他似乎變成萬磁王，總有許多奇奇怪怪的事發生。這次王男事件讓從小照顧他的阿嬤非常焦急，也有向他求援，但自己並未向警方表達關心，只希望檢警能秉公處理，盡快查清真相，毋枉毋縱。

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