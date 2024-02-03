巨人投手史崔普林被賣去運動家。（美聯社資料照）

舊金山巨人周末將效力1季的投手史崔普林（Ross Stripling）賣去運動家，換取外野新秀卡克斯（Jonah Cox）。大聯盟官網指出，巨人打算給予年輕投手更多機會，除了現有的新秀投手哈里森（Kyle Harrison）、韋恩（Keaton Winn）、貝克（Tristan Beck），台灣投手鄧愷威也被點名今年有望在大聯盟亮相。

貝克、韋恩、哈里森都是去年球季中途升上大聯盟，巨人農場還有更多投手，包含排名第9的布萊克（Mason Black），排名第22的麥當勞（Trevor McDonald），以及鄧愷威都有可能在季中獲得晉升。

巨人棒球總裁薩迪（Farhan Zaidi）說：「很大程度上是我們對年輕投手抱持的熱情，他們很多人在1月開始就報到了（球員發展中心），所以我們很清楚他們目前的狀況和新球季該有的位置。」史崔普林與巨人簽下2年2500萬美元合約，首季只拿到0勝5敗、自責分率5.36，巨人貼錢325萬美元將他送去運動家。

大聯盟現在沒有台灣球員，鄧愷威去年在2A與3A出賽，在3A獲得6勝5敗，自責分率4.22，去年11月被放進40人名單。海盜野手鄭宗哲也在40人名單，左投林昱珉則是獲得響尾蛇邀請參加春訓，距離大部分球隊開訓的時間只剩兩周。