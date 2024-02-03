竹北樂龍龍年貨大街3日開幕，竹北市代會主席林啟賢在現場發放竹北龍天護佑限定福袋。（羅浚濱攝）

竹北市公所迎接農曆新年，在竹北天后宮前廣場舉辦「竹北樂龍龍年貨大街」，3日開幕結合天后宮舉辦義剪、食福吃湯圓及大師揮毫送春聯等活動，竹北市長鄭朝方、竹北市代表會主席林啟賢及副主席葉信輝在現場發放竹北限定龍天護佑一元福袋，為民眾迎來好彩頭。

鄭朝方表示，3日到8日竹樂龍龍年貨大街，有50個攤位集結嚴選在地攤商，包含竹北市青年農民聯誼會的小農優良作物、鑫鑫商行及正添商行的南北貨、嘉豐水產烏魚子、竹北市農會現場做米香餅乾及青尚琳花藝應景盆栽。

年貨大街也提供紅包袋拓印等應景手作課程，民眾可把新年新希望寫下，在祈願風鈴步道吊掛在風鈴上，參與裝置藝術，主舞台每天有歌手演唱、打擊樂團、魔術表演、在地藝人等表演活動。3日邀請了MOMO台的泡芙姐姐、柚子哥哥，4日還有YOYO 台的番茄姐姐、柳丁哥哥演出。

竹北年貨大街並準備滿額好禮，3日到8日活動期間只要在服務台換購消費園遊券，300元可獲得龍天護佑溫暖袋、500元可獲得「市長特調」龍年香氛，滿1000元則可獲得香氛機，不可累贈，數量有限。

竹北分局對年貨大街期間對週邊道路進行交通管制，3日到8日7時至22時及9日除夕7時至12時，仁孝街及仁德街維持單向通行，仁孝街為入口，仁德街為出口。

中正東路西往東方向禁止左轉進入仁德街，另禁止由文化街或仁和街口進入仁孝街，引導採買年貨車輛由中正東路與仁孝街口進入後迴轉，順向依序進入竹仁立體停車場入口，或進入仁孝街後左轉仁德街至天后宮停車場停放。