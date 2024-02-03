明華園總團睽違10年未演的戶外劇場大戲《媽祖》，今晚將在台南安平安億停車場登場，昨晚在彩排現場，執行長陳昭賢除了擔任製作人，還吊鋼絲上陣，飾演飛天救父的少女媽祖林默娘，只見她騰空而起，同時保持力度與優美身段，令觀眾驚呼連連。
明華園總團團長陳勝福表示，原本要演的作品是《海賊之王—鄭芝龍傳奇》，他到台南場勘時，望向林默娘公園時，內心突然升起一個念頭：應該要演《媽祖》，他表示和媽祖之間像是有一種默契，因而促成了這次的公演。
陳勝福表示，媽祖也是拯救台灣歌仔戲的神明，過往歌仔戲最風光的年代是內台戲，但電視、彩色電影推出之後，歌仔戲一度式微，改到外台戲演出，「我們都說，第一拯救歌仔戲的是天上聖母，因為全台灣有六千多家媽祖廟，每年媽祖過生日時會有人請歌仔戲到廟口演出，造就了許多工作機會，作為傳統歌仔戲工作者，能製作這部作品，我帶著一份感謝和致敬媽祖的心情。」
《媽祖》由國家文藝獎得主陳勝國擔任編劇，劇情著重在媽祖成仙前求道行世的過程，不特別強調成仙後的顯靈神蹟，展現了媽祖的人性與大愛。由當家小生孫翠鳳飾演媽祖，青年軍陳昭婷、陳昭賢、晨翎飾演媽祖的分身，陳昭賢和晨翎皆有高空吊鋼絲的橋段。
以往明華園總團最為人所知的戶外大型作品是《超炫白蛇傳》，而《媽祖》的演出規格更龐大，包括主舞台、觀眾席的兩個升降舞台，龍和聖母決鬥時，需要出動兩台吊車，演員則要吊鋼絲在空中打鬥飛舞，是歌仔戲難得一見的高空表演特技場面。而《媽祖》的戶外觀賞人數將超越《超炫白蛇傳》。
此外，這也是明華園總團夫妻檔演員陳勝在和鄭雅升，首次在劇中飾演夫妻；而鄭雅升所飾演的反派角色淼姬，也顛覆了以往鄭雅升所擅長的柔美旦角。
值得一提的是，這次共動員321名台前幕後演員和工作者，包括台南安平天后宮神將隊及哨角隊、台北市立大學技擊運動學系武術隊、台中青年高中舞蹈班共同參演等。演出將於今晚7點在安億停車場開演。
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