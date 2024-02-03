彰化市延平公園地下停車場可提供302席小型車停車位，平面層提供268席機車停車位，導入智慧化停管系統及綠建築設計。（孫英哲攝）

彰化縣政府今天舉辦彰化市延平公園地下停車場啟用典禮，這是彰化第1座公有公園與停車場共存的地下化停車場，總工程費耗資4億3286萬8000元，即日起試營運到2月底，試營運期間提供民眾免費停車；3月起正式營運，開始收費。

彰化市延平公園地下停車場3月起正式營運後，費率為每小時30元，月票方案有全日月票（0時至24時）2700元／月，日間月票（7時至19時）2200元／月，夜間月票（19時至7時）800元／月等；另外，對於里民（延平里、成功里、南瑤里）敦親睦鄰優惠，提供全日月票（0時至24時）2160元／月。

延平公園地下停車場月票方案預計2月15日起至3月10日受理登記，民眾可於線上或前往停車管理室辦理，並由電腦隨機抽籤。詳細辦法將於2月5日公告於停車場周邊、彰縣府交通處網頁、歐特儀公司官網等。

彰化縣政府指出，延平公園地下停車場結合停車場、公共自行車、公園、活動中心及鄰近商圈，有智慧科技的停車場，還有兒童遊具遊憩區、體健設施區、綠蔭大草皮、多功能活動廣場等主題空間，再以環區人行步道與公園步道串連，打造不分年齡、多功能、多面向的休憩空間，成為重要的地標。

彰化縣長王惠美指出，延平公園地下停車場所在區域的交通略微混亂，原本的延平公園也比較幽暗，藉由打造多功能停車場，可解決交通問題，也讓民眾有更多元優質的公園可使用。

彰化市長林世賢表示，本案中央補助約2億2千萬，縣府在地方配合款2億1千萬中分攤約3分之2，公所則負擔3分之1，是縣市合作的表現。

延平公園地下停車場地面上為共融公園，地下有2層，可提供302席小型車停車位，平面層提供268席機車停車位，導入智慧化停管系統及綠建築設計，著重自然通風與採光。