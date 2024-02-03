親赴台東感恩茶會 侯友宜：「副院長」笑就安慰了

國民黨今天舉行總統及立委選舉台東縣感恩茶會，主席朱立倫和總統候選人侯友宜，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市長陳銘風，鄉鎮市的輔選幹部，侯友宜的二哥侯明鋒、前立法院副院長饒穎奇都到場。

侯友宜表示，這次選舉中，大家的相挺及幫助他會永遠感恩，尤其台東人超過一半支持他，開出票數令他驚訝。

國民黨今天舉行總統及立委選舉台東縣感恩茶會。（蔡旻妤攝）

國民黨今天舉行總統及立委選舉台東縣感恩茶會。（蔡旻妤攝）

侯友宜說，對高齡的饒穎奇副院長相當不好意思，每次他只要來台東都讓饒穎奇跟著到處跑，「沒有辦法完成政黨輪替非常抱歉，讓大家失望了」。饒穎奇夫婦坐在前排，帶著笑臉拍手致意，台下群眾高喊加油！侯友宜說，「副院長今天有笑了，我就安慰了！」

這次選舉台東開票結果，侯友宜和趙少康拿到5萬4220票，賴清德和蕭美琴3萬131票，柯文哲和吳欣盈2萬5590票。在立委部分，台東區域立委黃建賓、平地原住民黃仁均當選，可說大獲全勝。

朱立倫說，這次選舉台東從縣長、議長、市長到所有基層都很團結，雖然總統大選努力不夠，沒辦法政黨輪替，但在台東打出漂亮的一戰。未來在立法院還要團結一致，不但要通過所有國會改革方案，也要把民眾所有關心的法案通過，更要當國民黨執政縣市長的後盾，發揮團隊的力量。

侯友宜強調，一定要團結，團結就有機會、就有力量，國民黨也要年輕化，要改革，速度要快，面對新時代的挑戰。