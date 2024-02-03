車禍現場車損狀況。（翻攝畫面）

張善政載妻返家遇車禍！ 現身醫院曝傷勢：一點小皮肉傷 @ChinaTimes

桃園市長張善政今（3）日下午結束行程後，自行駕車載妻欲返回新北市新店老家，行駛於國道3號時發生車禍，車上張妻因安全氣囊爆開導致胸悶及頭暈不適，隨後被送至土城長庚醫院，檢查後已無大礙，張善政則腳部輕微擦傷，車禍原因國道警察已在調查釐清。

今天下午2時許國道3號北上48.4公里三峽路段發生車禍，警、消獲報派員到場，驚見事故中1輛車的駕駛是桃園市長張善政，乘客則是張的妻子。據了解，現場爲5輛自小客追撞事故，分別前區2輛，後區3輛，無人員受困，張善政座車為前區第2輛，因副駕駛座安全氣囊爆開，導致張妻胸悶、呼吸不順，隨後送往土城長庚醫院。

警方表示，張善政駕車與前車發生碰撞，乘客疑有輕微拉挫傷，身體感到不適，就醫檢查後已無大礙。現場依程序拍照及繪測現場圖，駕駛人均無酒駕情形，事故原因及肇事責任已在調查釐清。

張善政今天中午出席市政行程，下午開車載妻子時，卻不慎在國道發生車禍。（賴佑維攝）

桃園市新聞處表示，張善政於今日下午行程結束後，自行駕駛私家車返回新店老家打掃，於國道三號行駛時發生事故，事發後也由國道警察依相關程序協處。張善政僅腳部些微擦傷，並無大礙，感謝外界關心。

幕僚表示，相關事故原因以警方說法為準，雙方皆無大礙，僅有車損。市長車上只有他與太太，太太有胸悶情況，為求慎重，事發後也由救護車送往醫院檢查。