春節連假即將到來，為了迎接各地遊客，高市府觀光局貼心為大家整理新春吃喝玩樂懶人包，讓大家出遊走春沒煩惱，「高雄走春祕笈」除了包含黃色小鴨、鳳山光之季、岡山燈藝節等特色景點外，還整理出遊客絕對不容錯過的美食店家，歡迎大家利用春節假期嗨翻高雄。

高市府觀光局長高閔琳說明，今年高雄燈會活動主題是「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，睽違10年再邀來2隻黃色小鴨重返高雄愛河灣，即日起至2月25日，每日還有灣區夜間燈光秀及市集活動，另外在高雄港16至18號碼頭安排冬日遊樂園，內有氣墊遊樂設施、旋轉木馬、小火車、兒童劇團及馬戲互動體驗。

觀光局表示，本次燈會場域位於輕軌周邊，鼓勵民眾搭乘輕軌前往活動會場，搭乘輕軌也可輕鬆轉乘捷運，抵達其他景點或美食店家，輕軌沿線就有i-Ride飛行劇院、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區、金馬賓館、壽山動物園及龍貓隧道等熱門景點，非常適合親子規畫黃色小鴨一日輕旅行。

觀光局進一步整理高雄美食大集合，收集輕軌、捷運周邊的好味道，像橋仔頭黃家肉燥飯、廖記米糕、米院子油飯、昭明海產家庭料理、正宗鴨肉飯、鄭家切仔麵、前金肉燥飯、弘記肉燥飯舖、牛老大涮牛肉、雲來坊、泰元THAIYUAN、貳哥食堂等米其林美食。

另外，還有50年老味店家的「老正興菜館」、「曾家古早味剉冰」、「河邊餐廳」、「香茗茶行」、「大ㄎㄡ胖炭烤三明治」、「阿財雞絲麵」、「汕頭天天沙茶火鍋」、「可利亞奶油烤肉火鍋」及武廟知名小吃等經典美味，值得遊客一一體驗品嚐。

觀光局補充，2024高雄燈會除「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」主題活動外，另結合散落在高雄市區14處的「黃色角落」，透過以黃色圓臉構築而成，或類似表情符號（Emoji）的笑臉等創意圖形，也是民眾爭相前往拍照打卡的熱點。