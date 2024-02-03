朱頭皮（前排中）與小童星斯拉（前排左）、謝以樂（前排右）、鄒暟澐（後排左）、胖球（後排右）於《喜旺來商號》雜貨店合照。（公視提供）

朱頭皮飾演的旺伯生活離不開音樂，在店裡有一區擺放自己喜歡的專輯和樂器。（公視提供）

「台劇女神」曾莞婷在公視全新製作的兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》，客串演出將孩子託養在雜貨店的單親媽媽。出道初期曾演過公視戲劇，隔那麼久又拍攝公視的戲，她直呼早年當演員的回憶都回來了。

她的戲份要在一天內拍攝完畢，曾莞婷坦言遇到比較大的挑戰是必須跟戲裡面的兒子熟絡，「因為我們當天第一次碰面就要產生很親密的感情，所以我常常逗他，拉近我們的距離，比較能在螢幕上呈現母子情感。」

劇中她因為工作只好把孩子託付給別人照顧的媽媽，透露現實也有類似心境，「我有一隻非常愛的狗，算是我另類的小孩，八點檔長時間拍攝只能託付給信任的人幫忙照顧，但牠一晃眼就老了，所以我會希望自己少接一點戲，多一點時間陪伴家人與心愛的寵物」。

「音樂鬼才」朱頭皮則飾演雜貨店靈魂人物「旺伯」，談到自己飾演的鄉下雜貨店老闆一角，朱頭皮笑稱以前雜貨店比現在便利商店還厲害，什麼都買得到。他表示：「小時候過年去台南找阿公，那時林強〈向前走〉新專輯推出，隔壁雜貨店馬上就能買來聽，連江蕙的唱片都有。老闆跟左鄰右舍都很熟，鄰居要什麼新貨在雜貨店裡唾手可得。」

身為父親的朱頭皮，在拍攝現場與孩子們相處非常有一套，常逗得小演員們大笑。但他謙虛表示：「現場每一位小朋友的演戲經驗都比我還多，連電影戲劇拍攝的專有名詞都比我還要懂，反而是孩子跟我培養默契，禮讓我非常多，對每一位孩子感到非常感謝。」

戲裡最重要的兒童主角由在網路擁有高人氣的10歲「療癒系歌手」胖球和親妹妹斯拉、新銳童星謝以樂、鄒暟澐擔綱，並由擅長兒少戲劇題材的導演李權洋執導。李權洋談到和四位兒童演員的相處，認為這些小演員常常給他很多驚喜：「例如劇中有一個橋段，是問四位小主角什麼是雜貨店？我請他們直接說出真實的想法，結果他們給的答案都比我們編劇自己寫的詞好很多，非常有趣。」

《什麼都沒有雜貨店》改編自兒童文學作家王宇清同名作品，想傳達陪伴不一定只來自爸媽或手足，在孤獨成長的路上，有時候一些陌生但非常有善意的人會在生命某個時刻接住我們，改變我們人生的走向。全劇日前已殺青，預計於下半年上檔。