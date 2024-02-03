臺南台鋼獵鷹總經理錢韋成3日與臺南市體育局局長陳良乾一同前往臺南市南化國小，探班南方獵鷹隊，並贈送隊員們「獵鷹大禮包」。南方獵鷹隊是台灣世界展望會「籃海計畫」裡的臺南隊伍，並以「臺南台鋼獵鷹」為命名基礎，成為臺南第二支「獵鷹」球隊，該計劃以運動翻轉教育與影響兒少生命為目標，為熱愛運動的兒少組織籃球隊，並規劃年度系列訓練及活動，期待藉由運動養成更好人品、發展多元能力。

獵鷹球團與南市體育局一起支持在地學生籃球運動，特別邀請南方獵鷹隊於獵鷹主場比賽時進場「獵鷹挺獵鷹」，為專屬臺南的籃球賽事應援。此外獵鷹體能教練郭涵博上月29日也受邀擔任「籃海計畫」南區期中交流賽的講座導師，與學員分享籃球經歷及生命故事，讓愛運動的孩子啟發借鏡，探索更多人生可能性！而為了讓隊員們有個溫暖的農曆新年，球團更精心準備球隊裝備送給南方獵鷹隊員們，用實際行動支持學童的籃球夢。

南市體育局局長陳良乾表示，「雖然南化地理位置比較偏，但相信只要心中有目標，就會有成功的一天。此外，也很感謝台鋼獵鷹與體育局一起支持學生運動，讓學童有機會到獵鷹主場看職業比賽，獲得更多社會支援。」

錢韋成總經理提到，「首先很感謝南市體育局的邀請，讓台鋼有機會接觸到更多熱愛籃球運動的學童，也很高興看到原來有很多孩子心懷籃球夢，但打球並不是唯一成功的路徑，學習也是很重要的，讓自己成為一個有深度、內涵的人，離成功才會更近。而台鋼也會持續與南市體育局、世界展望會合作，支持學童的籃球夢。」