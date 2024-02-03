台南市左鎮噶居寺「佛祖請吃飯」關懷弱勢寒冬送暖圍爐，迄已舉辦20多年，先前因新冠疫情而停辦，今年恢復辦理也擴大規模，除邀請街友也納入左鎮、玉井、楠西、南化區等偏遠山區低收入戶家庭與弱勢邊緣戶等身心障礙弱勢者及照顧人員約1000人圍爐。

3日中午左鎮噶瑪噶居寺入口戶外停車場席開百桌，參與的弱勢者每人也發送1000元關懷金及無患子產品伴手禮，活動由台南市政府社會局及左鎮、玉井、楠西、南化區公所、噶瑪寺戒癮協進會、台灣噶瑪噶居協進會、噶瑪寺台南瑪爾巴、台北祖菩、高雄那洛巴道場等單位協辦。

噶居寺創辦人洛本天津仁波切表示，近年各地地震、海嘯、水患等災難頻傳，社會動盪，人心不安，加上連年新冠疫情衝擊各產業，弱勢朋友生活更辛苦，慈善與社福單位募款難度也增加，但愈是艱困環境，愈要堅持行菩薩道。

洛本天津仁波切說，「佛祖請吃飯」已成街友的信仰支柱，透過圍爐傳達知足、惜福與知恩觀念，一餐甘露飯猶如一粒希望種籽，讓弱勢族群感受到社會溫暖，有時就能改變一個人的人生，也希望一燈傳百千燈，照亮一切生命。