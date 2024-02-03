2024年加強重要節日安全維護工作啟動，台中市副市長黃國榮2日晚間到中市第一警分局致贈慰問品，為警察工作人員加油打氣。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市副市長賴淑惠（前排左二）2日晚間到中市第三警分局致贈年節慰問品，由第三分局長謝有筆（前排右二）代表接受。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「2024年加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時啟動至2月15日24時截止，推動「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標，中市舉辦慰問警察及協勤民力活動。台中市警察局長李文章3日呼籲民眾，春節遵守交通法令，切勿酒後開車，提領鉅款可申請護鈔，警方將續巡守金融機構、交通疏導等為民服務工作，讓民眾安心過好年。

台中市府體恤警察同仁及協勤民力辛勞，副市長黃國榮2月2日晚間至第一警分局致贈慰問品，為警方加油打氣；副市長賴淑惠也到第三警分局及霧峰分局國光派出所等處致贈春節慰問品及龍年小紅包。

李文章表示，「治安平穩」的重點是維護金融機構安全、防詐騙、防竊及防搶，強力打擊詐欺、建立無毒家園、取締賭博犯罪及防制幫派犯罪；「交通順暢」著重春節易壅塞路段、風景區、景點交通疏導及管制；「民眾安心」在於協助急難紓困、弱勢家庭轉介社福、失蹤人口返家、民眾舉家外出安全、設機動派出所及結合民力服務社區。

李文章呼籲，「春節交通安全不打折」，遵守交通法令，勿酒後開車上路。此外，春節前後現金充裕，民眾提領鉅款可向各派出所申請護鈔，警方將在一中商圈、lalaport購物中心或風景區等加強預防犯罪宣導，並清查詐騙高風險處所。

賴淑惠說，農曆春節是重要傳統節日，也是家人溫馨團聚的時刻，第一線執勤員警及協勤民力為轄區治安、交通無怨無悔的付出，期勉警、民力共同為打造「最宜居城市」而持續努力。

黃國榮頒贈慰問禮品，並配戴第一分局自製「多功能LED警示亮光手環」，及與輔順將軍廟聯名款「制服小神衣」平安符，象徵堅守崗位照顧市民安全，守護治安及交安。