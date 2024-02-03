食安處人員現場快篩豬肉是否含萊劑，皆是陰性。（張亦惠攝）

台糖安心豚冷凍梅花肉片驗出含有0.002ppm西布特羅（瘦肉精），目前有問題的批次已經全數下架。（張亦惠攝）

台中市衛生局食安處昨天公布，台糖安心豚冷凍梅花肉片驗出含有0.002ppm西布特羅（瘦肉精），立即請各業者將該批號的肉片全數下架。針對台糖指出可能是屠宰分切過程受汙染，衛生局長曾梓展表示，檢驗時是均值且反覆化驗，驗3次都是相同結果，應非屠宰過程受汙染，至於原因為何，還需台糖進一步釐清。

台中市衛生局3日再到家樂福及全聯兩家門店抽檢，現場也抽樣做萊克多巴胺快篩，皆為陰性，另再帶回8件商品使用儀器檢測。曾梓展表示，食安處每年過年前都會抽驗年節食品，1月15日針對肉類食品抽驗，到台中市國軍台中福利站做相關檢驗，發現台糖某批肉品含西布特羅（瘦肉精），為求慎重連續化驗3次，都是同樣結果，已請業者下架該批次肉品，數量目前無法統計，已經移請屏東、台南衛生局作進一步溯源。

全國2014年到2023年驗了國產1萬5000多件、進口4000多件豬肉，都是陰性，這次是首次驗到瘦肉精，台糖昨天第一時間回應「可能是屠宰時被汙染」，曾梓展強調，若是屠宰過程受汙染，僅會存在屠宰面，但食安處檢驗時是均值且反覆化驗，應是肉內含有瘦肉精，不是屠宰時汙染造成。

立委黃健豪說，感謝衛生局認真稽查替人民把關，過去政府一再強調國產豬肉不會有瘦肉精，所以其他法令不會特別要求，台糖是國營事業到底是養殖還是飼料出問題？一定要釐清，也盼全國各衛生單位了解市面上國產豬肉是否含有瘦肉精，相關單位盡快找出答案，讓國人能放心過個好年。