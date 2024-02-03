中華隊首次參加台維斯盃世界組總決賽資格賽，第一點單打由許育修打頭陣，可惜他以2個4比6不敵法國隊19歲小將范阿斯切（Luca Van Assche），但他也從比賽中或許經驗，接下來將好好休息，備戰4日的雙打比賽。

許育修一開賽發球局就被破發，但他也立刻還以顏色，在第4局有2個破發機會沒拿下，關鍵第7局發球局又被突破，最後以4比6先讓出首盤。次盤許育修發球局又先被突破，第8局成功破回追成4比4，但下一局自己的發球局又失守，最後抗敵95分鐘吞敗。

此役一發進球、得分率都不及對手，破發點把握也沒對手理想，許育修表示，知道若是多拍來回，自己的續航力不及對手，因此今天採取主動戰術、多次上網搶分，「雖然結果不是很好，但已經有接近我的目標了，當然是還可以更好。」

生涯首次交手范阿斯切，許育修認為他在底線很穩定，不容易會出現非受迫性失誤，若自己回球不夠長或深的話，對手就會主動攻擊，讓人不好處理，「這也是我要向世界排名前百的球員學習的地方。」

這次台維斯盃吸引近3千名球迷到場為中華隊應援，場邊也出現在棒球場上熟悉的鼓聲，許育修說：「是滿振奮人心的，因為自己不是隨時狀況都很好，在低落時鼓聲可以提振氣勢，有被加油到。」