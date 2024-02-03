台北市中山區林森北路119巷內，今天（3日）凌晨發生一起行車糾紛，一輛保時捷因為前車酒客下車太久阻礙交通，按了一聲喇叭提醒，沒想到經過時遭拍打車頂，保時捷黃姓駕駛不滿下車嗆聲，遭對方酒客毆打，副駕駛的長腿辣妹立即下車阻止，並打電話報警，全程被後方機車的行車記錄下錄下，PO上網路後副駕的長腿妹反而成為焦點。

行車糾紛整個過程，被後方機車騎士的行車紀錄器全程錄下，隨後PO在網路，被網友轉發到《爆料公社》，而網友紛紛歪樓留言表示：「為什麼別人的禮拜五都這麼精彩」、「片主是個很優秀的攝影師，懂得後退一點點讓整條腿都拍進畫面」、「以為副駕只穿內褲就下車了 ，太狂」、「第一次這麼希望這個糾紛永遠不要停止」、「全場嬌點那雙美腿」。

保時捷駕駛因未按了一聲喇叭，經過時遭酒客拍打車頂，因此引爆衝突。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

酒客毆打保時捷駕駛，長腿妹下來勸阻也受傷。（翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

這起行車糾紛發生在今天凌晨0時許，一輛保時捷行經台北市中山區林森北路119巷時，因為前方有輛休旅車酒客下車速度太慢，導致車輛都無法行駛，這輛敞篷保時捷按了一聲喇叭提醒，沒想到車輛開始行駛後，行經這群酒客前，遭對方拍打車頂，保時捷駕駛不滿下車嗆聲，沒想到遭到對方一群人出來直接動手毆打，而保時捷副駕駛座的長腿妹，見狀也立即下車勸阻，最後打電話報警。

轄區警方表示，當時獲報立即通報快打部隊到場，到場時雙方已經沒有打架情事，保時捷的黃姓駕駛，頭部有擦挫傷，隨後由救護車送往醫院治療，警方也在現場立即將涉案的4人帶回偵訊，黃男到醫院治療驗傷後，返回派出所對四人提出傷害、毀損、妨害自由等告訴，而副駕駛座的吳女，因為被對方用力推車門，導致左腳擦挫傷，也一併提出傷害、恐嚇告訴，全案依規定受理，後續依刑法傷害、毀損、恐嚇、妨害自由移送台北地檢署偵辦。