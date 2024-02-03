西島秀俊在《再會指揮家》中飾演除了指揮以外什麼都不會的「夏目俊平」。（friDay影音提供）

日本影帝西島秀俊和「國民妹妹」蘆田愛菜合作新劇《再會指揮家》事除了圍繞在交響樂團與家庭之間，首集片尾出現的驚人發展讓許多網友看傻眼，紛紛表示「不敢相信」，更加期待今後的發展。收視率維持雙位數，表現亮眼。西島秀俊在劇中飾演除了指揮以外什麼都不會的「夏目俊平」，他透露當初光是看到企劃書就已經流淚，希望這部作品能讓大家看完後有著「再出發」的動力。

《再會指揮家》劇本由曾譜寫《凪的新生活》、《妻子變成小學生》等人氣日劇的大島里美所創作，故事描述「夏目俊平」（西島秀俊飾）是一位世界著名的指揮家，但在5年前的一次事件中失去了音樂和家庭。而他的女兒與父親相反，討厭音樂，並在5年前與父親決別，俊平暌違10年回到日本工作並和女兒一起生活，父女要如何拉近彼此的距離，以及面對地方交響樂團即將被裁撤的難關。

首度挑戰飾演指揮家，西島秀俊透露難度確實相當高，請來好幾位老師為他特訓，同時也透過影音學習相關知識，但每位老師都有自己的特色，所以大家都不太一樣，雖然基本理論相同，但最終還是必須找到屬於自己的方式；此外，西島秀俊表示當初看到企劃書就不禁流下眼淚，他稱讚大島小姐所撰寫的劇本相當細膩，真的是每看必哭的等級。

故事中有許多在人生路上遇到挫折的角色，透過音樂獲得重生的力量，也因此讓西島秀俊決定參與演出，他更表示希望大家每週看完後，都能夠獲得「這週也要加油，能有著全新開始」的力量，期待《再會指揮家》可以成為大眾的動力。《再會指揮家》每週一在friDay影音同步跟播。