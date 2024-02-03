洪佩瑜去年事業大豐收。（何樂音樂提供）

洪佩瑜2023年大豐收，前無古人地奪下「雙金」金曲獎最佳新人、金馬獎最佳原創電影歌曲殊榮，短短8個月展開一段音樂驚奇之旅，從「hito頒獎典禮」到金曲獎，再到除夕夜台視「2024超級巨星紅白藝能大賞」，洪佩瑜通通「打卡上班」拿下全勤。對於紅白演出感受是否不同？她說：「我覺得都是在過年前一個新的強心針，就是要更堅定自己的想法，更勇敢往下一年前進，希望聽到的人，以及聽到的我自己都可以很勇敢地面對新的一年。」

至於選唱〈同款〉與〈無慣例的早晨〉這兩首歌的意涵？她打趣說，希望大家過年期間可以在任何數位串流平台把〈無慣例的早晨〉先下載好，放在口袋裡面，當不知道要怎麼回答長輩問題的時候，直接播歌給他們聽，「別再問要何時結婚」….覺得這是一個有禮貌，不會太失禮的回應方式；〈同款〉是希望這個世界能夠更有愛、更溫柔地對待每一個人，我們「同款」都是人，也是想要再次感謝自己的媽媽！希望新的一年大家同款幸福，同款平安健康。

她龍年開春就工作滿檔，第一次的海外專場巡迴，演出將到新加坡、馬來西亞、香港，3月底將攜手葛西瓦唱回家鄉的大港開唱音樂祭！4月則會以演員身分跟「莎士比亞的妹妹們的劇團」在TIFA國際藝術節有一個合作，「換一個視角找找生活的體悟，去角色裡面想一想這些事情」；對於首張專輯締造好評，樂迷敲碗著二專誕生，今年有沒有機會發行？她鬆口好消息：「有的有的，新的作品一直都有在進行中！不會讓大家再等12年這麼久。」

過年假期即將來臨，洪佩瑜也把握機會休假放鬆，她早已做好謀略，笑說：「計畫就是回高雄當一條蟲，如果可以的話，我會很想一直躺在房間裡面，然後跟家人、寵物們玩耍，希望跟家人多多聊天吃飯。」是否有特別安光明燈保平安？她透露，去年年末去了京都神社，一踏進那個神社就看到：「三十三歲，惡」，她心想「死定了，感覺會是一個年關」，如今安慰自己：「我是去年年底去的，現在已經是新的一年，我應該已經過了那個惡的部分，好像也沒有看到犯太歲的資訊，如果真的有的話，我會去點上一盞光明燈。」