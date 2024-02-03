綠白喬國會龍頭羅生門越演越烈，被民眾黨咬出另一位中間人林煜喆今發聲明表示，他沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲及林佳龍的困擾，「我已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變， 但是我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節， 所以就不用再波及他人」。「事前並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的」。

聲明強調，整起事件沒有誰授權誰的問題，「是我一個小老百姓的個人行動」。

林聲明指出，本人身為一個關心台灣發展的小企業主，希望台灣政局穩定。他與柯文哲主席神交多年，希望他能協助穩定立法院政局，讓台灣能順利運轉創造民生富裕安定的社會，他也把這樣的想法告訴他的雲林鄉親好友林佳龍先生。

他說，他單純以為兩人在過去幾年，在國家建設上的合作沒有任何交惡，自己認為應該可以開一條路，協助兩個陣營討論如何讓政局走向好的發展。

聲明說，至於各方溝通之後的各種可能結果，則並不是他們能夠主張或決定的。而且即使溝通之後沒有什麼結論，至少展現善意，有利未來良性互動，應該不會有任何損失。

聲明說，很抱歉，沒有想到一個「以和為貴」讓台灣更和諧轉動的想法，竟然會釀成一個不可收拾的風波，造成柯文哲主席及林佳龍先生的困擾，但他們仍平靜表達了解我當初的用意，不必自責。

聲明說，他已經懇請柯文哲主席及他的團隊，原本希望台灣政局穩定的動機沒有改變， 「但是我的個人行為，包括臨時找廖紫岑女士同行，林佳龍先生事先並不知細節， 所以就不用再波及他人」!

聲明說，整起事件沒有誰授權誰的問題，是他一個小老百姓的個人行動。

也許過於天真，但他只是希望台灣穩定，事前並不清楚政治並不是我想像的那樣，在生意場上的道義及誠信這裡是看不到的。非常抱歉造成了大家的困擾及麻煩，自己會深切反省，原本希望台灣政局穩定的初心，何以會演變至此是他始料未及的，但還是必須誠摯呼籲，「我們都是一家人，應該一起來創造更和諧進步的台灣」。