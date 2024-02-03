攝影迷注意！第43屆著名國際攝影大賽徠卡奧斯卡·巴納克獎 (LOBA)的主獎作品，即日起至5月13日移師青田街的台北徠卡藝廊展出，現場展示的作品，包括榮獲攝影獎得主的孟加拉攝影師-斯梅爾·費爾杜斯 (Ismail Ferdous) 作品《海灘》(Sea Beach)，與獲得新人獎的中國攝影師樂子毅 (Ziyi Le) 的作品《此時，彼時》(New Comer)。

徠卡奧斯卡巴納克攝影獎 (LOBA) 攝影獎得主 斯梅爾·費爾杜斯 (Ismail Ferdous)。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

1989年出生於孟加拉達卡的費爾杜斯目前居住在紐約和孟加拉，專注於社會、文化和人道主義問題，他在達卡商學院學習時開始拍攝照片，攝影作品跨越了四大洲，涉及移民和逃亡問題。與過去發表並獲獎的系列作品不同，這次得獎作品選擇對《海灘》採取更為藝術化的呈現手法。

費爾杜斯在接連4年中，多次探訪科克斯巴扎難民營的過程中創作了《海灘》，並以一種較為誇張的典型海邊光線照亮並呈現那裡的文化活力。為了實現這一點，他只在冬季的中午拍攝，且外加手動打光，如他所言，「喚起度假般的寧靜、輕鬆和悠然的氛圍」。《海灘》是對這個受歡迎的休閒勝地的致敬，同時也面臨全球化和氣候變化，並對比著海灘外的難民營與海灘內的氛圍。

斯梅爾·費爾杜斯鏡頭下的孟加拉科克斯巴扎的海灘文化。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

科克斯巴扎的海灘文化是各種次文化的獨特融合，這裡不僅是孟加拉全國各地人們尋求度假的熱門目的地，也是人們尋找就業的地方。儘管由於全球化，在過去十年中這片海灘文化曾受到一些西方影響，但它仍深深扎根於其傳統本質。例如人們經常穿著最好的服裝悠閒散步或在海邊拍照，女性可能穿著她們喜愛的沙龍，而男性則選擇他們喜歡的T恤甚至西裝，日光浴在此反而不是那麼常見。

在斯梅爾·費爾杜斯的作品中，人們在孟加拉科克斯巴扎的海灘上不做日光浴，反而會穿上西裝等最好的裝扮行走在沙灘，畫面突兀。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

奢侈的包款、太陽眼鏡在照片中似乎略顯突兀，而費爾杜斯也坦言這種「模糊性」是他刻意想要呈現在照片中的，為這系列增添了神秘感與深度，並以幽默的鏡頭語言呈現歡快氛圍的同時也帶有一點諷刺意味，反而彰顯了科克斯巴扎海灘的獨特之處。

樂子毅受到攝影師阮義忠影響，作品具人文關懷風格。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

來自中國福建的年輕攝影師樂子毅，從2012年大二的時候，買了一台數位相機，開始在中國各地旅行，逐漸地想要超越隨意拍攝，深入探究這門藝術形式，於是買了攝影集並自學且在2014年，參加了台灣攝影師阮義忠的暗房工作坊，以人文關懷而聞名的阮義忠，其攝影風格與哲學影響了樂子毅的攝影風格。

樂子毅的作品聚焦在捕捉人類臉龐中的情緒與情感。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

不過，當時的樂子毅對世界的理解過於有限，並發現很難將這個概念融入作品中，因此他繼續沒有特定主題的拍攝，直到有一天，他突然明白，自我照顧也是一種人文關懷，因為自己也是人類的一員。因此從自身出發也奠定了樂子毅的拍攝主軸-捕捉人類臉龐中的情緒與情感。

《此時，彼時》的英文名稱為New Comer，以字面上的意思來說「新到來的人」，對樂子毅來說意指新一代年輕人。在這個人口流動迅速的時代，人們越來越多離開了自己的家鄉。使用「New Comer」一詞來意指這群人，包括於1993年出生於中國福建的樂子毅本身。這一代的年輕人是社會中最大的人口組成部分之一、也是社會結構的重要貢獻者。

樂子毅透過鏡頭捕捉年輕人眼神中的疏離與空虛。（​​徠卡提供／古明弘台北傳真）

這世代的年輕人經歷了新冠疫情，情緒面也因為無法預測的明天而感到不穩定；因為空間上的距離而感到孤立，那些疏離、空虛的情感層面透過人的眼神、表情穿透樂子毅的鏡頭。

「攝影在我作品中充當著我與拍攝對象之間的媒介，拍攝的互動對我和他們可能產生相同的共鳴，通過這些影像，我希望向觀者傳達當下的情緒共感，特別是那些經常被忽視，個人且私密的情感與情緒。」樂子毅專注在將無形的情感呈現於有形的影像中。