有些人記憶力非常強，有助於提升學習或工作上的能力。命理網站《星座巫師》分享4個過目不忘的星座，無論到哪都很有優勢，例如學習時能迅速記下老師教的重點，工作中能找準方法，比別人快一步完成任務。

▎雙子座

雙子座頭腦聰明，反應敏銳且記憶力好，擁有過目不忘的能力，時間越久記得越清楚，外表看似隨興，但內心很在意旁人眼光，記得每個人對自己的評價，一旦被招惹就會「翻舊帳」，而雙子座擁有過人的記憶力，學習非常迅速，工作起來事半功倍。

▎水瓶座

水瓶座思想獨特，做事特立獨行，總是有不少鬼點子，頭腦聰明且記性好，邏輯力強，學習新事物時，只看幾眼就能記住，與人交往說過哪些話，也都記得一清二楚，若有人得罪自己，水瓶座不會馬上表現不滿，而是放在心裡，一有機會就挖出來反擊。

▎天蠍座

天蠍座記憶力驚人，尤其對數字非常敏感，別人或許要花時間記住的東西，他們看一眼就能記住，正因如此，若曾有人傷害過他們，天蠍座都會謹記在心，找準時機報復，屬於睚眥必報的類型，就算對方不是故意的，他們也會牢記於心。

▎摩羯座

摩羯座性格內斂，不善言詞，生活中存在感低，容易被忽視，給人孤獨的感覺，他們並非天生記憶力好，只是平常做事認真，注意到別人不在意的小細節，再加上摩羯座喜歡鑽牛角尖，遇到問題會努力搞清楚，經歷過的任何事都記在腦海裡。