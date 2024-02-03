甫上任立法院長的韓國瑜，2日首日上班卻因沒進立法院，被批「沒上班」。藍營認為「黑韓」產業鏈又再度開張。對此資深媒體人趙少康3日上午受訪指出，韓國瑜要小心一點，大家的眼睛都盯著他在看，覺得黑韓的這些人並沒有消去，現在又找到機會集中起來了，所以他必須很謹慎、要很小心，任何事情都會給人家放大十倍、百倍。

趙少康表示，院長主要的工作就是周二與周五主持院會，沒有主持會議的時候也會有自己的活動，可能要拜訪或參觀，或者處理他自己的事情。趙少康強調，除了院長以外還有副院長，兩人的職責本來就是交互的，「第一天就盯著韓國瑜有沒有進立法院上班，我覺得沒有什麼道理啦。」

趙少康說，韓國瑜上任第一天，一定有很多事情要忙，譬如說找祕書長人選，或者拜會一些前輩，處理一些個人事務等等。「我想基本上韓院長要小心一點，大家的眼睛都盯著他看，當初『黑韓』的這些人並沒有消失。」趙少康直言，黑韓產業鏈現在又集中起來了，韓國瑜必須要謹慎小心，任何事情可能都會被放大10倍甚至百倍。

至於針對韓國瑜邀請周萬來擔任立法院祕書長一職，趙少康則認為「實至名歸」，並表示周在他還在立法院的時候就在立法院了，對議事規則非常嫻熟，而在立法院議事的攻防，議事規則滿重要的，規則熟的話可以四兩撥千金，「所以我覺得周萬來也不錯，也是實至名歸。」