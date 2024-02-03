彰化縣和美無極龍華慈惠堂3日舉辦的歲末寒冬送暖活動中，義剪讓街友開心不已。（彰化縣議員周君綾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美無極龍華慈惠堂今天舉辦歲末寒冬送暖活動，除發放105戶關懷戶價值約650元的關懷包及1000元紅包，還請來髮型設計師為街友義剪，1名員林來的街友看到隨著刀起刀落後呈現出帥氣俐落的髮型時，開心到笑得合不攏嘴。

今天的關懷活動以送暖為主題，和美無極龍華慈惠堂與彰化縣政府、縣議員周君綾、彰化縣玉聖社會服務關懷協會、笠川日本料理等善心人士攜手合作，籌措各種急需物資，讓每位有需要的人都能夠感受到社會的關懷。

除發放生活用品等物資外，和美無極龍華慈惠堂邀請彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師協助義剪頭髮活動，提供免費理髮服務給經濟困難民眾，讓受助者感受到新年的溫暖。

「很好看，謝謝你們！」快過年了，許多民眾都會趕在過年前理髮迎接年，1位從員林來的街友很期待今天的義剪，他看到設計師幫他剪出俐落的短髮造型時開心不已。

和美無極龍華慈惠堂主持張晉維表示，希望透過今天的活動為社區內的弱勢群體送上溫暖，感謝所有參與的志工、善心人士，「因為你們的支持，讓這次活動更具意義並影響更多人的生活。」

縣議員周君綾說，感謝龍華慈惠堂以及德美志工隊歷年來積極關心寒士朋友，並與彰化縣玉聖社會關懷協會在辦理冬令救濟活動，今天送暖活動共發出105個紅包（每個1000元），期盼能夠有更多的善心人士慷慨解，共同關懷幫助寒士朋友及弱勢家庭。

彰縣府社會處社救科科長洪文滿指出，為了因應突發事件發生及多元的社會資源，該處成立資源整合單一窗口，需要幫助的民眾可撥打1957專線。