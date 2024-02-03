今年2月4日是立春也是農民節，南投縣政府3日舉辦表揚大會，並頒發去年全國10大特色家政班、績優農業產銷班等15項獎項給績優農民。南投縣長許淑華表示，去年南投縣多個農會參加全國評比成績斐然，還有24項產品獲農業部2023台灣農會百大精品，縣府未來將持續協助行銷。

今年2月4日是立春也是農民節，南投縣政府3日舉辦表揚大會，南投縣長許淑華（左）頒獎給榮獲去年度全國優良農業產銷班的仁愛鄉特用作物產銷班第18班長王萬全（中）和副班長李睿洋（右）。（潘虹恩攝）

今年2月4日是立春也是農民節，南投縣政府3日舉辦表揚大會，由榮獲全國優良農業產銷班的仁愛鄉特用作物產銷班第18班副班長李睿洋（左）代表南投農民，向縣長許淑華（右）呈現南投縣去年農業生產成果。（潘虹恩攝）

南投縣政府3日上午於文化局演藝廳舉辦表揚大會，精彩的祥獅獻瑞揭開序幕，接著由榮獲全國優良農業產銷班的仁愛鄉特用作物產銷班第18班副班長李睿洋代表南投農民，呈現南投縣去年農業生產成果。隨後南投13鄉鎮市農會總幹事也推出「南投好物一條龍」，展示各鄉鄉鎮農會農產精品。

許淑華表示，縣府舉辦表揚大會感謝農民辛勞。去年南投縣農會及13鄉鎮市農會表現優異，光是農業部台灣農會百大精品就拿下24項，農會用心推動各項農特產品，農民從種植、管理到行銷也努力提升，表揚他們也恭喜獲獎農民，大家齊心努力，將南投農業發展往高峰推進。

許淑華舉例，去年縣府協助青農出國考察獲得高評價，其他縣市也跟進學習，希望鼓勵更多青農回鄉從事農業，並帶來經濟效益。農業行銷方面，縣府也設立品味南投平台，除實體行銷也進軍網路，縣府會繼續投入資源支持。

草屯鎮農會碧洲里家政班結合在地稻米研發多項米食，比如米做的歐式麵包、傳統紅龜粿或是紅麴米糕等，成果亮眼，榮獲去年全國10大特色家政班。圖為家政班上課情景。（草屯鎮農會提供／潘虹恩南投傳真）

草屯鎮農會碧洲里家政班榮獲去年全國10大特色家政班，推廣部主任林莞琦說，草屯鎮是水稻之鄉，農會積極推動友善耕作田區。碧洲里家政班結合在地稻米研發多項米食，比如米做的歐式麵包、傳統紅龜粿或是紅麴米糕等，成果亮眼，家政班也攜手在地幼稚園、國小和國中推動食農教育，用在地資源讓食農觀念向下扎根。

榮獲去年度全國優良農業產銷班的仁愛鄉特用作物產銷班第18班長王萬全和副班長李睿洋表示，此次能獲獎非常驚喜，仰賴許多前輩、耆老和年輕人一起打拼，將智慧傳給年輕人，也感謝班員都在自己專業的領域努力，成果獻給大家。