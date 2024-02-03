FEniX於2、3日在高雄舉辦演唱會。（踢帕娛樂提供）

男團FEniX於2、3日在高雄後台舉辦FEniX「Look At Me Now」高雄演唱會，開場曲連唱4首長達近14分鐘，粉絲驚訝FEniX又唱又跳但表演依舊精湛且完美，就連喘息聲都掌握的恰到好處，承隆說：「之前學過一個技巧叫調息，因為呼吸是主動的，很喘的時候，要盡可能地去主動調慢自己的呼吸，但是每一口都再吸深一點，很像做瑜珈的深吸、深吐，這樣就會很快得把喘的感覺弄掉。」

高雄演唱會上FEniX誠意十足，MAX剪掉招牌長髮，粉絲超驚喜，被團員戲稱Max 弟弟，成為Max 2.0，創作擔當MAX首度挑戰粵語歌詞〈港式飲茶〉，為發音字句都下苦心，浦洋在演唱會上分享「蠢」字發音超困難，香港粉絲現場大聲教學，讚FEniX發音很準。

峻廷說：「我打擊超大，因為其實平時蠻常接觸粵語歌，但是當我真的唱的時候卻發現，很多咬字發音都是我們平常不太會去發出來的那些音，所以挑戰十足。」詞曲創作人MAX則表示：「也藉由這次機會讓我接觸到了更多人也學習到了更多知識，所以我很期待下一次用更多不同語言去寫歌，大家也可以期待一下。」有趣的是，團員承隆一家人到場支持，承隆特別感謝家人支持，但因為太緊張講成「爸爸跟我一樣比較呆」，全場爆笑聲不斷。