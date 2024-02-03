根據市調機構資料顯示，全球錄影與監控系統出貨量每年約3500萬台，由於傳統的機械式硬碟HDD雖然有價格優勢，但速度效能卻已逐漸無法滿足高解析度錄影的需求，再加上傳統機械硬碟HDD還有故障率高、耗電量高、噪音大等問題，因此SSD應用於高解析度錄影與監控系統的需求日益攀升；市調機構並預估HDD加上SSD使用於錄影與監控系統的全球出貨量將以年複合成長率7.4%的速度於2027年達到5000萬顆以上，商機可期。

群聯總經理馬中迅表示，錄影設備與監控系統最重視SSD的功能包含能提供穩定的寫入速度、斷電保護、可靠耐用等。群聯這次推出的錄影與監控系統專用SSD儲存方案，不僅最高穩定效能達500MB/s、具備PLP斷電資料保護機制、提供3年以上保修、最高儲存容量達7.68TB、支援寬溫等，群聯還能透過獨家專利技術Smart Rescue智慧資料救援軟體工具，協助客戶在特定異常情況下進行SSD資料救援，對於需要穩定可靠的錄影與監控專用SSD儲存方案的使用者而言，無疑是一大福音。未來，群聯也將依據市場需求持續推出合適的SSD產品，希望全方位助力全球的錄影設備與監控系統廠商打造安全可靠的專用客製化的加值SSD儲存裝置。