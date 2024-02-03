U：NUS今在簽唱會上玩爆破氣球，考驗體力和膽量。（羅永銘攝）

U：NUS今在簽唱會上熱力唱跳〈A-TOWN〉和〈100％〉。（羅永銘攝）

U：NUS蔡承祐（左起）、吳昱廷、高有翔、高胥崴今在統一時代台北店舉辦簽唱會。（羅永銘攝）

「U：NUS」即將在2月24日於台北兒童新樂園舉辦「WELCOME TO THE A-TOWN」演唱會，今（3日）搶先舉辦簽唱會，4人受訪時表示為了籌備演唱會，過年只打算休1、2天就要練團，西洋情人節也會一起共度，而蔡承祐前年曾被爆熱戀中壢家商校花「小賈靜雯」，他坦承「有美好過啦」，鬆口認兩人已經分手。

蔡承祐是團內人氣王，曾被爆與中壢家商校花許紫柔談戀愛，而且是他的初戀，女方曾上過《綜藝大熱門》、《一起上學吧》，外型甜美被吳宗憲形容神似賈靜雯。不過，今蔡承祐表示自己單身，現階段以工作為重，一定會有所犧牲，「等成績好一點再說」也謙稱，「你都還沒有把自己弄完整，怎麼去照顧那個人」。團長高胥崴也說，現在4名團員皆單身，情人節「我們只能一起過」，未來等工作穩定之後才有時間交朋友。

U：NUS今歡慶首張專輯《途迷》賣破萬張，在統一時代台北店舉辦簽唱會，許多粉絲一早就到場排隊，高胥崴小時候參加過S.H.E的簽唱會，「那時候我還不會爬樓梯，是家人帶我去的，我很喜歡她們」；他也曾在陳芳語首張專輯簽唱會跟她拍照，「我是路人粉，因為朋友喜歡我也被吸引到，覺得她滿厲害也滿好看」，後來兩人在活動上巧遇，他還拿出當年合照給她看，兩人又拍了一次合照。

U：NUS即將於24日舉辦成軍週年演唱會，今現場熱力唱跳〈A-TOWN〉和〈100％〉，預告「還有沒聽到的新歌，留到演唱會首唱」，高胥崴透露「可能會有小情境劇，是我們沒有做過的」，高有翔也說「有不一樣的形象」；吳昱廷表示，已經開始為演唱會熬夜做準備，至於是否有神秘嘉賓？他則說「說了就不神秘了」。