誰說連敗球隊贏不了連勝球隊！福爾摩沙夢想家3日在彰化體育館迎戰聯盟龍頭新北國王，靠著忻沃克22分、8籃板，林俊吉也有20分，夢想家以91比70輕鬆擊潰林書豪、牧倫斯兩名主力因傷缺陣的國王，總算中止最近5連敗，也讓國王4連勝喊卡，目前雙方勝差僅剩0.5場。

夢想家除了忻沃克、林俊吉兩人得分破20，麥卡洛與德文馬布爾也各有11分，吉爾貝克雖然投9中3、罰8中2，仍拿8分、20籃板；國王則以曼尼高18分最高，米歇爾13分、11籃板，李威廷12分，林書緯雖然先發打了35分鐘，卻只拿2分、7助攻。