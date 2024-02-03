雲林縣長（右三）致贈一幅雲林縣國小學童畫的雲林溪上河圖給鄭文燦（右二）。（周麗蘭攝）

總統當選人賴清德將於5月20日就職，各界關注下一任閣揆是誰。雲林縣長張麗善今（3日）在雲林溪景觀工程啟用典禮中致詞時對著台下的鄭文燦頻頻稱讚他接地氣，最後直接說「我希望他能當行政院長」。

雲林溪景觀工程啟用典禮今（3日）下午2點半舉行，鄭文燦受邀觀禮，新科立委張嘉郡與張麗善提早到迎接鄭文燦，立委劉建國典禮進行中匆匆入場。

張麗善在入口處迎接鄭文燦時頻頻與他交頭接耳，顯得十分熟稔。

張麗善致詞數度拜託鄭文燦多支持雲林縣建設，且不時誇讚他，「我們副院長其實是從最基層開始做起，不只是立法委員，也做過桃園市長，他非常接地氣，也非常瞭解地方的需求。」

張麗善講了8分鐘，最後語出驚人說，「副院長每次給我們很多力量的加持以及滿滿信心，他是最接地氣，而且最善解人意，他是做事的副院長，未來我希望他能夠當院長。」

鄭文燦上台致詞解釋，「張麗善縣長一直說我好話，就是希望行政院這個給雲林最大的支持，建設要多一點、好一點、快一點對不對？」台下民眾大喊「對」。

鄭文燦最後也做出回應，「將來中央對雲林還會有更多的支持，包括像台大雲林分院也要提升為重症的醫院，未來也是一個地方非常期盼的醫學中心，這要努力，我們都會支持，現在大家放心。」

典禮一結束，鄭文燦立即驅車離去，僅張麗善受訪，媒體詢問她是真心支持鄭文燦當行政院長嗎？張麗善回答，當然是真心的。

張麗善表示，鄭文燦與她是第六屆立委同事，覺得他非常積極問政，民意代表擔任得非常好，他兼具民代、行政首長的經驗，擔任桃園市長時完成很多重大建設；自從擔任行政院副院長以來很願意積極改造地方，協助地方做很多的改善，也比較有前瞻觀念，她覺得他是一個做事的人，如果中央能把心打開不分藍綠，就能積極創造臺灣更好的未來，她期盼一個比較理性、符合民意的人擔任行政院長，能看到偏鄉的困難，重新公平分配資源。