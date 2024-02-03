拜登政府晶片禁令一直有漏洞，所幸這回即時堵住破口！華爾街日報報導，美國商務部已禁止中國自動駕駛卡車公司圖森未來（TuSimple）向澳洲出貨24顆輝達A100 GPU。 儘管澳洲不在美國高階晶片禁運名單之列，但美國政府擔心，這批A100晶片可能會流入中國。

去（2023）年11月，圖森未來CEO的助理向大陸分公司發了一封e-mail，內容是「我們的A100晶片運往澳洲，能提供出貨地址和電話嗎」。這封e-mail遭美方質疑，因此在晶片出關前被美商務部攔截。

報導指出，圖森未來反駁美方指控，聲稱A100 GPU是為其澳洲子公司提供，用於改進半拖車的自動駕駛技術，並強調這些晶片不會轉運往中國。

圖森未來表示，正在減少美國市場的業務，因此需要將美國子公司的部分資產轉給澳洲子公司使用。此前，因為資金不足，圖森未來決定退出美國市場，從那斯達克退市並私有化，在中國大陸出生的執行長呂程（現為美籍），也將離開美國返回中國。

經濟學人日前撰文提到，美國對中國半導體禁令難以達到成效，因為大陸透過第三地取得晶片事件層出不窮。

文章舉例，像是新加坡沒有受到美國出口管制措施限制，就成為大陸購買晶片的絕佳中轉站，輝達第三季業績指出，該公司對新加坡銷售額年增5倍，增速快於其他地區。