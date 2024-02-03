不少銀髮族常提到，白天喝水都不見排尿增多，反而是夜尿增加？對此，林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦表示，多喝水能排毒對年輕人可能正確，但對於年長族群通常不正確，若攝取過多水份，會堆積在身體裡面，等到睡覺平躺時，靜脈、淋巴循環的水分進入中央循環後，最終就會導致夜尿症。他並分享長者正確喝水3招，包括1小時不要喝超過100cc、晚餐後減少飲水量，以及大量流汗務必要補充水分，但要慢慢喝。

侯鎮邦在臉書專頁「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文表示，喝水是門大學問，但正確的喝水觀念其實很簡單。他指出，像是天氣熱、運動大量流汗、減重、便秘、尿路結石等情況，都該多多喝水；然而，若為心肺衰竭、肝硬化、末期腎臟病、攝護腺肥大合併有膀胱過動、高齡銀髮族，就要避免飲水過量。

關於「沒事多喝水」、「多喝水促進循環」、「多喝水能排毒」這幾句話，侯鎮邦說，對年輕人可能是正確的，但對年長者通常不正確。他進一步說明，銀髮族若攝取過多水分會堆積於體內，造成組織及下肢水腫，等到晚上睡覺平躺，靜脈、淋巴循環的水分進入中央循環後，就會變成尿液，從而導致夜尿症。

侯鎮邦表示，這也是為何很多銀髮族，尤其心肺有問題的人常會抱怨，怎麼白天喝水都不見排尿增多，反而是夜尿增加。談及在臨床上治療夜尿症，他指出，首要步驟就是深入了解患者的喝水習慣，若喝水習慣不正確，怎麼治療都治不好。

至於銀髮族，尤其是深受夜尿症所擾的人來說，該如何飲水才正確？侯鎮邦給出3大建議，分別是感覺口渴時，一定要喝，但要慢慢喝，1小時不要超過100cc； 大量流汗後一定要補充水分，同樣也是慢慢喝，喝到感覺不口渴即可； 晚餐過後，盡量少喝水，若能不喝更好。