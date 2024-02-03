面對男單世界排名高達17名的法國網球「一哥」馬納里諾（Adrian Mannarino），台灣網球好手吳東霖不畏懼，連兩盤都率先破發、次盤更一度取得4比1領先，可惜沒能延續氣勢，最終以3比6、5比7落敗，中華隊前兩點單打都吞敗，4日第三點雙打陷入背水一戰。

中華隊首次闖進台維斯盃世界組總決賽資格賽，面對實力堅強的法國隊，中華隊首點派出許育修打頭陣，但他以兩個4比6不敵19歲小將范阿斯切（Luca Van Assche）。

第二點單打中華隊派出吳東霖上陣，開賽他就突破馬納里諾發球局，但接下來自己發球局也不保，第4局又被破發，以3比6先讓出首盤。

次盤吳東霖重整旗鼓，一下場就連保帶破連拿3局，一度取得4比1領先，但在第7局發球局被破，讓馬納里諾連拿3局追平，5比5後關鍵第11局吳東霖發球局又失守，最後抗敵1小時40分鐘落敗。

中華隊輸掉前兩點單打，明天將進行第三點雙打，由杭州亞運金牌組合許育修／莊吉生再次聯手，迎戰馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin），希望能夠將戰線延長，幫助中華隊續命。