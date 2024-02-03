中市某知名高中林姓女老師去年3月間在辦公室與女老師「小美」起爭執，指責「小美」散布她遭人強姦、不孕等不實情事，公開飆罵「一字經」、「五字經」及「賤人」、「妓女」等穢語；「小美」不甘受辱提告、不願和解。法官以林師平日素行良好、坦承犯行，審酌學經歷及經濟生活狀況，依誹謗罪判拘役30日，可易科罰金，檢方可上訴。

林女與「小美」是中市某高中老師，42歲林女去年3月10日中午在辦公室內，與「小美」因細故發生爭執，林師指責「小美」向學生及老師散布她被人強姦、不孕等不實言語，過年還到她家辱罵她家人，林師竟當眾對「小美」飆罵「一字經」、「五字經」及「賤人」、「妓女」等不雅穢語。

「小美」不甘受辱提告，怒不願商談和解。林師在警詢、檢方偵查中都自白坦承，公開指責「小美」到處說她被強姦，並口出穢語辱罵「小美」等語；「小美」及現場多名老師作證，檢方依誹謗罪起訴林師。

法官審酌林師僅因職場細故，不思理性溝通解決，在學校辦公室以不實言詞內容及不雅穢語辱罵女老師，嚴重貶損對方的社會評價及個人名譽，並造成傷害，雙方至今未達成和解。

法官考量林師平日素行良好、犯後態度及學經歷、家庭經濟生活情況，依誹謗罪判拘役30日，可易科罰金，檢方可上訴，被告不得上訴。