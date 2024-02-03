韓國將於今年動支防衛預算的2387億韓元（約新台幣56億元）建造40架KF-21獵鷹（Boramae）匿蹤戰機，雖然目前這個機型還在進行飛行和地面測試，不過南韓防長去年12月21日的聲明中表示，KF-21展開量產，預計將填補韓國空軍老舊戰機隊退役後留下的戰力缺口。

Güney Kore'nin savaş uçağı KF-21 Boramae, bugün Güney Denizi üzerinde 40.000ft irtifada Mach 1 hızını geçti.



Böylelikle KF-21, ilk süpersonik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. pic.twitter.com/XnxiayXJJQ — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) January 17, 2023

據美國《防務新聞網》（Defense News）3日報導，據製造KF-21的韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries）表示，韓國空軍計劃在2026年下半年部署第一批KF-21，取代原本的F-4和F-5機隊，預計2032年將戰力增加到120架獵鷹戰機。

韓國國防部表示獵鷹將成為韓國空軍的「骨幹」，對於擴大「三軸體系」（three-axis system）方面將發揮關鍵作用，這個體系為韓國軍隊應對來自北韓的攻擊的指導原則。

KF-21自2015年開始開發，但直到2020年首批原型機組裝時，這個計畫才真正取得重大進展。政府聘請韓國航空宇宙產業生產該戰機，並向美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）尋求技術支持，這兩家公司曾在FA-50輕型攻擊機上合作過。

KF-21戰機搭載了先進的航電設備，包括主動電子掃描陣列雷達，並能攜帶各種先進的精確武器。

2022年KF-21的首飛測試總共有6架參與，在前60次飛行測試中，都有進行了超音速測試，隨後在2023年10月首爾ADEX防務會議上展示了飛機時，至少已經進行過原訂計劃2000次測試飛行中的300次。

接下來的試飛、地面和其他測試將持續到2028年，同年空軍中隊將開始執行KF-21的首批空對空任務。