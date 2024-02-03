北一女中為台北市優秀的女子學校，向來重視科學研究，戮力以赴培育國家優秀科學人才，今年在2024台灣國際科學展覽會（TISF）中大放異彩，並以卓越的科學研究成果，獲得了大會最高榮譽「青少年科學獎」，展現了學校在科學教育方面的優秀表現和對學術研究的深刻承諾。

由國立台灣科學教育館主辦的國際科學展覽會，北一女高二學生張翊慈、張敏虹憑藉其在動物學領域的創新研究《探討內源性大麻素對果蠅細胞自噬與生理功能的影響及角色》，獲得青少年科學獎首獎。此研究透過果蠅模型生物，深入探討內源性大麻素2-AG在抗飢餓、抗壓力及神經退化性疾病方面的生理功能，不僅為內源性大麻素的生物學作用提供新見解，也為相關疾病的未來研究開拓新方向。

而今年的台灣國際科學展覽會，吸引了來自27個國家或地區的學生參加，國內外共計207件優勝作品、347位學生進入決賽，相較2023年總計增加6個國家、37件作品、63位學生參賽。最後共有國內133件、國外54件作品獲獎，並選出29件作品、48位同學將分別代表台灣，參加今(2024)年度的美國國際科技展覽會（ISEF）、亞洲科學展覽會（ESA）、瑞士國際人才論壇(ISFT)、突尼西亞國際工程與科技節(I-FEST2)、土耳其國際音樂科學工程能源博覽會(BUCAIMSEF)及義大利(FAST)、巴西(MOSTRATEC)及韓國(KSEF)、加拿大(CWSF)、盧森堡、巴塞隆納等國際科學博覽會。

其中北一女中參賽成果豐碩、精彩亮眼，今年報名參賽作品39件，23件通過初審進入複審，最終共有13件作品獲獎，包括一等獎5件、二等獎3件、三等獎4件、四等獎1件，成果豐碩，其中9件作品及12位同學獲選為出國正選代表。分別為美國ISEF四件、土耳其音樂科學工程博覽會一件、加拿大科學展覽會CWSF一件、國際瑞士人才論壇ISTF一件、韓國科學博覽會KSEF二件。

這次國際競賽中的傑出表現，不僅是對學生們努力的肯定，同時也是對本次參賽學生的指導老師們，在背後費心陪伴、辛勞指導的肯定。後續北一女中，也將持續致力於提供優質的科學教育，培養學生的研究興趣和科學素養，並鼓勵學生繼續秉持對科學研究的熱情，以國際視野為全球科學發展與應用齊心努力。