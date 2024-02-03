高端新冠疫苗被證實保護力比肩mRNA疫苗，相關研究將登上美國疾病管制與預防中心期刊，前衛福部長陳時中今天到台中參加活動時指出，希望一直在攻擊的人有科學精神，清楚看到全世界最權威防疫期刊肯定高端的成效，不要再攻擊自已，也拜託大家還高端、防疫團隊清白。

陳時中今天參加台中茂盛醫院寒冬送暖受訪指出，這幾年被不實攻擊，例如不是封存30是保密5年；說我是謀財害命，事實我一張股票也沒有。高端疫苗救了很多人，沒辦法打mRNA的疫苗的人因為有高端次單位疫苗，沒有副作用又能安全度過疫情，現在真相大白，數據充分證明高端與mMRA疫苗的效果一樣，甚至超過AZ，重症保護絕對沒有問題。

陳時中強調，「希望一直在攻擊的人有科學精神，全世界最權威防疫期刊肯定高端的成效，應該讓高端成為代表台灣的生技之光，宇昌案、高端案都讓台灣本來在世界發光發亮的生技業受到抹黑，生技業傷害很深，特別拜託大家還高端清白、還防疫團隊的清白、還FDA專家的清白，要給我們一些鼓勵。」

至於陳時中在防疫期間被攻擊扯防疫後腿，他表示，很痛心，他充分相信專家給的判斷，但是因為有相關機密、保密條款，無法充份做溝通說明，經過這麼長的時間得到美國CDC的承認，相信可以還他清白。