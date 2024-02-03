台糖安心豚梅花肉片主要供應全聯市場，近日被驗出含有瘦肉精成分。（台糖公司提供／程炳璋台南傳真）

台灣養豬成本高、風險大，需有能力大規模飼養才有能力承擔，台糖強調在全台共有17場豬舍完全自營，一條龍供應肉品，維持品質，如今仍然出事，有網友認為冷凍肉品不可靠，可能改到傳統市場購買。

台糖公司從台中到屏東，共有17場自營豬舍，全部500萬頭豬，產值800億，成為全台肉品供應大宗。其中台南2場豬舍只生產「仔豬」，約有6000多隻豬母，生產的仔豬再供應給其他縣市的自營豬舍飼養。

台糖強調肉品從生產到飼養，包括飼料供應都是一條龍自營，才能保障豬肉品質。

台南有自營養豬戶認為，現在養豬成本高，光是廠房消毒、空汙、排泄的設備，計算每公頃豬舍成本約要800萬元，不過因政府鼓勵養豬，向農會貸款利息較低。

除了成本高，養豬戶表示還有風險問題，包括多年前的口蹄疫事件，造成大量豬隻撲殺，許多豬農血本無歸，直到近年才逐漸解除，有能力承擔風險的養豬戶，規模都要在1800隻以上，並且參加公會，以求保障權益。

市場傳出有台糖豬肉添加瘦肉精疑雲，養豬戶表示，台糖的養豬場確實嚴禁使用瘦肉精，應該是其他環節出問題。

台糖公司強調，只有屠宰委託廠商，飼養百分百自營，豬價高低會配合農業部調節價格，若市場豬價偏高，台糖會配合增加出豬；豬價偏低，就會暫時停止出豬，以增宰凍存因應。