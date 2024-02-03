明（4）日是立春，由於落在農曆春節前，因此2024年又被老一輩戲稱「寡婦年」，塔羅牌老師艾菲爾提到，立春時穿粉嫩或紅色系衣物，或佩戴粉紅色或紅色的飾品，有助於開運、補春、招好桃花，對此分享6招立春開運秘招。

艾菲爾老師在臉書粉專指出，2月4日是24節氣中第一個節氣「立春」，代表正式進入甲辰龍年，民眾可以開始大掃除，先除穢再招好運，立春當天穿粉嫩或紅色系衣物，佩戴粉紅色或紅色飾品，有助於開運、補春、招好桃花和善緣，也適合到寺廟為自己及家人祈福。

第1招是「喜帖開運法」，立春後收到第一封寫有自己名字的「喜帖」，表示喜訊、好運上門，可將喜帖隨身放在皮包內，或置於床墊下、隨身包包、桌墊下面、書桌檯燈下，也可放於今年的桃花位「正東方」，或喜慶位「西南方」，有助催旺桃花跟姻緣運勢。

第2招是「桃花位擺放紅色、粉色花束」，民眾可在家中或臥室正東方或西南方，擺放紅丶粉色系的花束，而且必須是雙數的鮮花，絕對不能放假花，若是玫瑰也要先剔除刺。第3招是「立春穿紅衣」，立春穿著紅色或粉嫩色系衣物、飾品，可以招來桃花。

第4招是「向月老奉茶許願」，立春當天吉時為「卯時05:00-06:59、巳時09:00-10:59、午時11:00-12:59、未時13:00-14:59、 申時15:00-16:59」，把花草茶或月老茶倒在3個小杯子中，放在家宅或臥室的正東方或西南方，向月老稟報名字、年齡與居住地住，詳細說出對象的條件，過10分鐘後再喝完茶水，就能迎接桃花運。

第5招「立春存錢」，立春諧音為「利存」，當天可在吉時將168元存入存錢筒，代表「龍年一路發」，也可選擇存進聚寶盆、錢包、銀行賬戶、微信帳戶。第6招則是「立春踏青」，立春白天時找方便的時間，赤腳踩在草地上，停留約5至10分鐘，吸收「三陽開泰」的天地之氣，轉動運勢，迎來一整年的好運。