秋、冬是呼吸道疾病的好發季節，新冠肺炎、流感等疾病同時爆發，讓不少診所隨時都有滿滿的患者等待看病，一名家長就在臉書曬出1張滿滿咳嗽藥水的照片，讓其他爸媽超有共鳴，感嘆說「持續增加中」。

近日社區病毒大流行，不少民眾早在1月時就陸續分享，每次前往診所都爆滿，有人候診至少1小時起跳，也有人狂排24人才輪到自己的順序，且大家都狂咳嗽，互相提醒要勤洗手，避免被傳染。

一名二寶爸昨（2）日在臉書「爆廢1公社」發文，貼出一張櫃子堆滿咳嗽藥水的照片，簡單道出一句「這個冬天，有小朋友的都懂」，沒想到這張照片迅速讓一群家長起共鳴，吸引超過2000人點讚，還有超過450則留言。

其他家長頭痛貼出家裡的狀況，並說「每過一陣子我都會整理，永遠都會多」、「我家也好幾十罐，不知道集滿十罐可不可以換面速力達母」、「這個冬天真的是一直看醫生，2個孩子輪流著看」、「勝克敏、希普利敏、依普芬、停咳喜液，拿到可以背起來了」、「完全能夠明白，餵藥餵到懷疑人生」、「你不孤單～家裡都快成小型藥局了」、「同感，幾乎每週一次」、「跟我們家的一樣，藥水都沒停的」。