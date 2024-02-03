少子化成國安危機，其中台北市更飽受出生人數連年降低之苦，從2014年2萬9024人到2022年1萬4528人，已連續8年負成長，所幸在2023年止跌回升約10.3％，台北市政府歸功於一連串的育嬰政策立功，為此耗資至少10.4億元提供補助止跌；不過綠營北市議員林延鳳認為，應整體改善生育友善環境，只懂狂撒幣無助於改善整體人口淨成長。

根據台北市政府數據，台北市出生人數從2014年的2萬9024人到2022年1萬4528人，已連續8年負成長，共衰退50％，直到2023年才轉為正成長，當年出生1萬6027人，相較2022年增加1499名新生兒，終結連續8年的負成長，轉為正成長10.3％。

台北市社會局長姚淑文表示，目前台北市政府對於「支持青年成家育兒」提出三大政策方向，包括「樂生、助養、好住」，積極推動「生育獎勵金加倍送」、「社宅育兒家庭協助方案」、「友善托育補助加碼」、「私幼學費補助5萬2千元」、「孕婦乘車金補助」等各項育兒政策，強化育兒公共化支持、減輕養育負擔。

其中生育獎勵金加倍送部分，去年共計核發1萬6952件，金額達6億9615萬5000元；友善托育補助加碼部分，台北市從去年4月4日起開始加碼補助，2023年度共補助9749人、發放3億1465萬1186元；另外台北市好孕2U孕婦乘車補助從去年7月1日推出後，截至去年12月共核發補助1萬108人，服務逾17萬趟次，補助逾3252萬元，總計至少投入10.4億元。

此外，台北市政府也公布全市總人口數，數據顯示截至2023年12月台北市總人口數達251萬1886人，較2022年的248萬681人增加3萬1,205人，成長1.26％；另外人口遷徙部分，受疫情影響，3年共計6萬5216名戶籍遷出國外者已陸續回國恢復戶籍，2023年國際淨遷入5萬6,552人；此外台北市人口往外縣市流失情形也有減緩，2022年淨遷往外縣市2萬7,039人，2023年減少為2萬1017人，大幅改善22.3％。

不過林延鳳認為，北市去年度人口自然增加數仍為「負4330人」，雖較2022年的「負6255人」好，仍為北市有史以來年自然增加第二差，「死亡人口持續多於出生人口」的負成長，也不可能是總人口恢復251萬之原因。

她指出，從疫情開始的2020年1月，到國境完全解封前的2022年9月，北市社會增加也皆為負成長，33個月淨遷出18萬430人，但2022年10月解封後則反彈回升，自2022年10月至去年底，淨遷入共5萬6894人，才是北市人口回升之主因。

她批評，蔣市府張冠李戴，把後疫情時期的人口回流必然現象，當作自己政績，而市府花了市民納稅錢破10億預算，卻只敢用去年數字比2022年回升做片面宣傳，無視2022年疫情尚且嚴峻，且就淨自然增加數，蔣市府執政之2023年仍為有史以來第二差。