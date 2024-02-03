高空表演都需要防護裝置，避免演出過程中出現意外，用來保障表演者，而大陸杭州，上個月底發生一起空中環女表演者，在表演過程中發生了墜落意外，根據大陸媒體表示，該名女表演者意外墜落後，一動也不動，根據拍攝者說明，女子疑似當場死亡，但尚未證實。

這起空中表演的意外，發生在上個月31日，根據大陸媒體《搜狐千里眼》在微博PO出的影片表示，表演地點在杭州的一處廣場，當時周圍有百多名民眾圍觀，現場並沒有防護措施，女子表演到一半就從空中墜落，疑似當場失去生命跡象。

而現場廣場人員表示，在意外發生後，女表演者就被救護車載走，也沒有任何人出面說明後續急救狀況，至於女子的生死，還無法證實。

從影片中可以看到，女子表演高空特技，身體優美的倒掛在空中環上，旋轉過程中，空中環的連接處突然斷裂，空中環跟女表演者同時墜落，現場圍觀民眾紛紛尖叫受到驚嚇，而工作人員也立即上前關切，並叫了救護車，女子在現場一動也不動，民眾說女子並非第一次在沒有防護下表演了。

而廣場工作人員表示，此意外事件，警方以及女子家屬，表演公司都已經接受相關調查。