大陸春運前8天出行逾15.5億人次鄂皖冰凍災害三級應急回應。（澎湃新聞）

大陸央視新聞3日報導，3日是2024年大陸春運第九天，各地火車站、機場和客運樞紐萬頭攢動、客流加大，回家路上，蜂擁湧動2024年綜合運輸春運工作專班數據顯示，春運前8天，已超過15.5億人次出行。大陸應急管理部3日消息，1月31日以來，大陸中東部地區持續出現大範圍雨雪冰凍天氣，湖北、安徽兩省的低溫雨雪冰凍災害四級應急回應提升至三級。

鑒於此次雨雪過程量大、相態複雜、凍雨範圍廣，且正值春節前返鄉出行高峰期，低溫雨雪冰凍災害風險高。

2月3日6時大陸中央氣象台繼續發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，根據《應急管理部低溫雨雪冰凍災害,應急預案》，大陸應急管理部決定於2月3日10時針對湖北、安徽兩省的低溫雨雪冰凍災害IV級應急回應提升至III級，要求相關地區密切關注天氣變化，加強組織領導和統籌協調，發揮減災委或專項指揮機構牽頭抓總作用，強化聯合會商研判和部門協調聯動，加強搶險救援力量、物資預置和調派，細緻做好救災救助各項工作，全力應對處置突發險情災情，嚴防人員傷亡和重大財產損失。

2日是春運第八天，大陸跨區域人員流動量逾2億人次，為今年春運以來跨區域人員流動最多的一天。

具體來看，鐵路客運量1213.8萬人次，環比增長0.5％；公路人員流動量18519萬人次，環比增長1.6％；水路客運量59.4萬人次，環比增長6.4％； 民航客運量209.8萬人次，環比下降0.4％。

大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部根據災害影響和地方救災工作需要，會同國家糧食和物資儲備局向湖北、安徽兩省共調撥棉大衣、棉被等4萬件中央救災物資，支持地方做好低溫雨雪冰凍天氣受災群眾救災救助工作。大陸國家防災減災救災委員會辦公室進一步增派工作組赴一線協助指導。

預計3日至4日，河南南部、湖北西南部和中東部、安徽中北部、江蘇西部、湖南北部、重慶東部、貴州北部等地部分地區有大到暴雪，其中湖北西南部、湖南西北部、重慶東南部、安徽中部等地的部分地區有大暴雪，局地特大暴雪。湖北、安徽中部等地部分地區有持續性凍雨。