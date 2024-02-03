VIDEO: Images from Paris' Gare de Lyon railway station after a stabbing attack that left several people injured pic.twitter.com/bidEW3Rsiy — AFP News Agency (@AFP) February 3, 2024

法國首都巴黎市鐵路運輸大站之一里昂車站周六（3日）發生持刀攻擊事件，至少3人受傷，其中1人重傷。凶嫌已就逮，警方尚未透露凶嫌國籍，仍在調查作案動機。

綜合英國《衛報》、法國《費加洛報》（Le Figaro）、法國BMF電視台報導，巴黎警方說明，這起事件發生在巴黎當地時間周六上午8時（台灣時間下午3時）左右，一名男子突然在市中心主要火車站之一里昂車站（Gare de Lyon）揮刀攻擊他人，案發地點在車站地下層的3號大廳，嫌犯手持利刀與鐵鎚，犯案後還放火燒了自己的背包，車站保全與路人合力予以制伏，並由趕抵現場的鐵路警察逮捕。法國國家反恐檢察官辦公室也持續審視狀況，現階段排除恐攻性質。警方正在分析查獲的2把凶器。

🔴@Valeurs | Voici les armes utilisées par l'auteur de l'attaque à l'arme blanche ce matin, à la gare de Lyon, à Paris (crédit @SureteG): pic.twitter.com/JnFoDVjENU — Amaury Bucco (@AmauryBucco) February 3, 2024

此事造成3人受傷，其中1人重傷，但無生命危險。傷者有2人送醫，1人腹部受傷，另1人下顎與手腕受傷；第3名傷者是車站保全人員，他在警方趕抵現場前奪下凶器，案發後處於驚嚇狀態。

凶嫌已遭警方拘留。警方消息人士說，男子犯案過程並未喊出任何與宗教有關的口號，但他就逮之後向警方出示了義大利駕駛執照。警方消息人士向《費加洛報》透露，凶嫌來自西非國家馬利（Mali），出生於1992年，今年32歲，疑似無家可歸且有精神疾病。路透社指，有關凶嫌國籍與年齡等個人背景的說法，目前還無法證實。

法國巴黎里昂車站3號大廳3日發生揮刀攻擊事件。

💥🇫🇷 France -



Paris, Gare de Lyon : Hall 3 fermé suite à l’attaque au couteau. L’assaillant est un Malien qui a présenté des faux papiers. Il n’aurait pas crié : « Allé on va au Bar ».



pic.twitter.com/kLFoYPA7rN — Marto Pirlo (@martopirlo1) February 3, 2024

車站2號大廳一家商店店主說，這起攻擊事件發生在上午7時45分，地點在3號大廳，她的同事看到1人倒臥地上，周圍有血跡。《費加洛報》記者觀察，軍方人員與保全人員在站內站外荷槍巡查戒備，現場氣氛並無恐慌之情，有些旅客甚至不知發生揮刀攻擊事件。

里昂車站是巴黎市區鐵路6大起始發車站點之一，以法國國內東南部路線與發往瑞士、義大利、西班牙的列車為主，也是巴黎地鐵樞紐。鐵路營運業者SNCF在社群平台X發文宣布，里昂車站通往3號大廳的通道關閉，3號大廳商店工作人員疏散，車站仍照常運作發車。3號大廳通往郊區列車月台，例如快鐵（RER）A線、D線等路線，SNCF公司稍早呼籲搭乘郊區鐵路R線（Transilien R）旅客更改行程。