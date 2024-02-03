「台灣最美歐巴桑」女星陳美鳳，67歲擁有凍齡外貌，出道超過45年，一直以性感美麗外型著稱，敢於嘗試新造型，近來多張美照更是美出新高度。近日她就在網路分享一張頂著短髮的照片，就有不少網友表示撞臉小她26歲的「甜心教主」王心凌。

陳美鳳在社群媒體上PO出美照，她穿著合身亮片洋裝，搭配男孩風短髮，和華麗的耳環，讓視覺焦點集中在精緻五官，光滑臉蛋上看不到一絲細紋，露出甜美笑容，有感而發的寫下「上天要讓你變得更好之前，會先把你身邊不好的人事物帶走，人生的下半場做一個簡單的人，健康自在最重要，其它都是其次惹！」

陳美鳳短髮造型神似王心凌。(圖／陳美鳳 臉書、迪士尼影業提供)

要過年了，陳美鳳也提到要好好整理環境「先從整理家裡開始吧，把用不到、穿不到的好好斷捨離，冰箱也是啦～很多人的冰箱都塞爆了吧。」

陳美鳳新造型曝光後，不少網友覺得神似女星王心凌，紛紛驚呼「這張照片跟王心凌長得太像」、「我以為是王心凌⋯哈」、「有像王心凌」、「還以為是短髮王心凌⋯⋯太美了」，陳美鳳害羞的回覆網友「謝謝～希望甜美的王心凌別介意。」