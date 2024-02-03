國民黨籍立法院長韓國瑜鎖定前考試委員周萬來，出任立法院秘書長一職。前立委郭正亮表示，韓國瑜用周萬來真的是漂亮，第一張牌打對了，這是好棋，立法院要樹立公正形象、不分黨派，最需要這種人，因為到時一定會有議事規則的爭議。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜用周萬來真的是漂亮。事實上他知道周萬來，也都認識。周萬來非常非常資深，也是公認的議事規則專家，這個部分剛好是立法院要樹立公正形象、不分黨派，最需要這種人，因為到時一定會有議事規則的爭議。

郭正亮接著指出，周萬來講話，大家不會有其他想法。因為周萬來絕對不會站在黨派立場講話，找到這位前副秘書長是好棋。

不過，郭正亮也表示，周萬來年齡比較大，工作量重，會不會對他負擔有點重。他不知道朝野到時會衝突到什麼程度，可是找到周萬來真的是好棋，因為朝野實質爭議就回歸政黨；如果是議事攻防，很多是規則問題，那周萬來就是專家中的專家，由他來評定哪一個規則是對的，大家不會因此講話，連民進黨立院黨團幹事長吳思瑤都講公道話。因為周萬來真的非常專業，韓國瑜第一張牌打對了。