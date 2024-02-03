南港警分局至國軍部隊宣導大型車行車安全注意事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

南港警分局至國軍部隊宣導大型車行車安全注意事項。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市松山區3日下午發生曳引車擦撞機車的死亡車禍，疑似轉彎時內輪差釀禍，警方表示，大型車在轉彎行駛過程中，常因駕駛人視線死角而發生交通事故，民眾可能認為這種憾事不會發生在自己周邊，輕忽對行駛、停等中的大型車警戒心態，導致悲劇一再重演。

針對國軍人員因任務常有駕駛大型車輛需求，南港分局特別至轄內國軍駐地實施宣導，提醒用路人注意大型車的內輪差，大型車轉彎需要角度及較多的道路寬度，左轉或右轉都一樣會占用「兩邊」道路，轉彎時容易跟鄰近的車輛發生碰撞，除非可以確定大型車不會轉彎，不然切勿行駛或站立在大型車兩旁，並遠離大型車。

警方表示，車輛越大、駕駛人看不到的視野死角越多，停等紅燈時，千萬不要駛入大型車前方，因駕駛人很有可能看不到，非常危險。

另車輛越重煞車效果越差，大型車的煞車距離比一般小型車來得長，載有貨物的大型車，煞車距離將更長，不要在大型車前方鑽車、緊急煞車，停不下來的大型車會直接碰撞上去。

南港分局提醒用路人，車輛或行人遇上大型車，為避免發生憾事，請減速、提高警覺、遠離大型車、不搶快，以確保交通安全。