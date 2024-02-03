北一女中國文老師區桂芝近日接受新華社專訪，當中提到台灣政治干擾教育問題嚴重，在去中國化教育思維下，造成學生背離傳統，民族和文化認同凌亂。教育部於3日回應，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。

區桂芝日前批評108課綱是無恥課綱，引起軒然大波，近日接受陸媒專訪，再度成為話題人物。

對於區桂芝的說法，教育部表示，108課綱國語文課程旨在培養學生語言溝通與理性思辨的知能，奠定適性發展與跨域學習的基礎。因此，教材編選除融入大量學習策略外，並著重多元取材。取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性之文化經典、台灣新文學作家作品及世界華文文學、翻譯作品、文學論述等。

教育部也說，普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，其課數比率須符合3年平均35％至45％。文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類為原則。

教育部提到，實施要點中亦規定「除審定之教科用書外，學校得因應地區特性、學生特質與需求、國語文科目屬性等，選擇或自行編輯合適的教材」，提供教師選用教材之彈性，且可依據學生所需選文，提供學生閱讀。

教育部以高中國文課本為例，提到很多版本的高中國文教科書都有品德及修養的課題，翰林出版社的高一課本，透過論語來跟學生探討品德跟修養，高二課本也透過孟子探討有關性善、品德以及仁心仁政的議題，而其它版本也都有類似的內容。

教育部強調，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。以近日OECD發布PISA2022調查，台灣學生具備足夠素養能力，對於應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。