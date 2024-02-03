全台警方春節期間都自辦防搶演練，台南市警5分局找來在本土電視劇中常演反派角色的藝人「黑支大仔」陳清達義務擔綱演出，他在演練中唯妙唯肖扮演搶匪，更教導警方走位與肢體動作，職業演技令圍觀民眾叫好。

台南市警5分局因應加強重要節日安全維護工作，與台南地區農會配合，找來曾在「台灣龍捲風」飾演「黑支大仔」的陳清達客串演出，由他扮演銀行劫匪，騎乘機車進入農會行搶。

行搶過程中行員認為陳清達是來辦理提款的民眾，一度請他抽領號碼牌，陳男卻突然變臉，拿出槍枝稱要搶劫，並挾持身旁的人質，行員驚嚇的按壓警鈴，陳男趕緊抓住人質要逃跑。在門口遇上荷槍實彈的警員，女警飛踢掉他手上的槍，順利將他制伏、逮捕。

「黑支大仔」在演練劇情中，展現一貫「超派」風格，但見到立即趕到的警察立刻服軟，直呼自己來「借錢的」，劇情詼諧有趣。

雖是演練，陳清達畢竟是職業演員，又常演反派角色，展現專業能力，演出格外逼真，不僅義務全程參與，拍攝過程還指導警員的走位和聲勢，令農會行員印象深刻，在演出結束後拍手叫好。

陳清達還返回台南市警5分局，與分局長洪宏榮一同進行預防犯罪宣導影片錄製，警方回頒感謝狀和警察熊，感謝他為社會治安貢獻一份心力。

警方呼籲，春節期間，民眾如欲提領大量現金，可向當地警察機關申請警力護鈔，家中應避免存放大量現金，以免遭歹徒覬覦。